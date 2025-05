Gemeente hangt verkeerde banners op: 'PSV kampioen' in de stad

De kampioenskoorts heeft in Eindhoven flink toegeslagen. Zo erg zelfs dat er na de overwinning op Heracles Almelo van afgelopen woensdag al banners in de binnenstad hangen met 'PSV Kampioen' erop. En dat terwijl zowel de heren als de dames nog geen kampioen zijn. Zaterdagochtend heeft de gemeente de banners alweer verwijderd. "De verkeerde exemplaren zijn opgehangen", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Een hard piepgeluid van een voortkruipende hoogwerker galmt op zaterdagochtend door de Emmasingel in de binnenstad. Met twee man sterk, eentje in het bakje bovenop en eentje achter het stuur, rijden ze over de singel. Als de wagen stopt bij een lantaarnpaal, trekt de man in het bakje de banner van de paal en stopt die in een grote blauwe zak.

Het kampioenschap lonkt in Eindhoven en daarom werden de spandoeken al na de wedstrijd van woensdag opgehangen. Terwijl de kampioenswedstrijden nog gespeeld moeten worden.