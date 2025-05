Pakketbezorger gewond bij botsing, auto schiet door naar fietspad

Een DHL-pakketbezorger is zaterdag gewond geraakt bij een botsing in de Bayeuxlaan in Eindhoven. Het busje van de bezorger kwam daar in botsing met een BMW.

Het busje reed na de botsing nog een flink stuk door, ramde een verkeersbord en kwam op het fietspad tot stilstand. Een fietsster kon naar eigen zeggen net op tijd opzij springen. Ze was geschrokken, maar niet gewond. De vrouw is opgevangen door de politie.

Beknelling

Omdat de pakketbezorger bekneld zou zitten, kwam de brandweer naar de Bayeuxlaan. De pakketbezorger is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de BMW kwam met de schrik vrij.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.