Avondvierdaagse dreigt niet door te gaan: ‘Te weinig verkeersregelaars'

De Avondvierdaagse Tilburg dreigt niet door te gaan. De organisatie is dringend op zoek naar verkeersregelaars en heeft er nog zeker twintig nodig. De organisatie laat weten: “Zonder genoeg verkeersregelaars kunnen we de veiligheid niet waarborgen en wordt het evenement afgelast.”

Volgens Robertino van Berkel, voorzitter en veiligheidscoördinator bij Avondvierdaagse Tilburg, willen steeds minder mensen verkeersregelaar zijn. “Er is steeds meer agressie tegen deze vrijwilligers. Mensen in het verkeer worden ongeduldig als ze moeten wachten op de lopers. Als de wandelaars moeten wachten, worden zij weer chagrijnig dat ze niet door kunnen lopen. Het is een beetje een wisselwerking”, zegt hij tegen Omroep Tilburg .

“Deze verhalen gaan natuurlijk rond, want de meeste vrijwilligers in Tilburg en omgeving kennen elkaar.” Daarnaast missen ze handjes, omdat er meerdere avondvierdaagsen tegelijkertijd worden gehouden. “Veel van onze vrijwilligers helpen op meerdere plekken. Dit jaar gaat er een aantal bij Loon op Zand aan de slag in plaats van Tilburg”, vertelt Van Berkel.

Knoop doorhakken

Een week voordat het evenement (dat van 10 tot en met 13 juni wordt gehouden) plaatsvindt, wordt de knoop doorgehakt. Van Berkel hoopt dat mensen zich toch nog aanmelden: “We hebben minimaal nog tien verkeersregelaars nodig, anders kunnen we de veiligheid niet waarborgen en moeten we het dus afblazen.” Idealiter melden zich nog meer mensen: “Het is natuurlijk beter dat we op twee mensen op een plek kunnen neerzetten, in plaats van één. Dan sta je veel veiliger en dat is ook wat leuker dan wanneer je maar alleen staat.”

Wie verkeersregelaar wil worden, moet van tevoren een cursus volgen via SVNL. Hierbij meldt Van Berkel dat iedereen deze opleiding kan doen. Naast verkeersregelaars zoeken ze ook nog zo’n vijf vrijwilligers die bij de start willen helpen. Jaarlijks bestaat de groep personen die helpt in totaal uit zo’n vijftig tot zestig man. De Tilburgse avondvierdaagse wordt gelopen door ruim drieduizend mensen.