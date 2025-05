Oud-international over bizarste kampioensduel: 'Sfeer elektrisch geladen'

De ontknoping van het huidige voetbalseizoen is bijzonder, maar voor waarschijnlijk de bizarste speeldag ooit in de Eredivisie gaan we terug naar 29 april 2007. PSV stond op doelsaldo derde, maar pakte op een knotsgekke zondagmiddag alsnog de titel. Jan Kromkamp (44) was toen basisspeler en spreekt van het mooiste kampioenschap ooit. “Zo’n scenario ga je nooit meer meemaken.”

AZ had de laatste speeldag de beste papieren, aangezien het doelsaldo beter was dan dat van Ajax (+6) en PSV (+7). Toch ging het helemaal mis met de Alkmaarders op bezoek bij Excelsior: 3-2 nederlaag. Ajax won met 0-2 bij Willem II, maar PSV trok aan het langste eind door Vitesse in Eindhoven met 5-1 te verslaan. Het doelsaldo van de ploeg van toenmalig trainer Ronald Koeman was één doelpunt beter dan dat van Ajax. “Toen we het veld opkwamen, voelden we dat er iets bijzonders ging gebeuren", zegt oud-international Jan Kromkamp. "De sfeer in het Philips Stadion was elektrisch geladen en niet omdat Philips hoofdsponsor was.”

De voorbereiding op de laatste wedstrijd week volgens Kromkamp niet af van andere duels. “We spraken gewoon af om keihard te werken en zoveel mogelijk goals te maken. Dat hebben we vanaf de eerste minuut geprobeerd. In de rust hoorden we de tussenstanden, maar er veranderde niks voor ons. In de tweede helft veranderden de standen zo snel, maar wij waren alleen bezig met doelpunten maken. Als er in die tijd een VAR was, hadden we met veel ruimere cijfers gewonnen, maar we eindigden de wedstrijd met een 5-1 overwinning.”

"Toen de titel binnen was, ontplofte het stadion."

Na het laatste fluitsignaal bleven de spelers en technische staf van PSV op het veld in afwachting van de andere wedstrijden. “Het moment dat we hoorden dat de titel binnen was, ontplofte het stadion. We hadden het als ploeg over de streep getrokken, superknap. Ik zag zoveel blijdschap om me heen en op de tribune. Het werd die dag en bij de huldiging een geweldig feest.”

Als PSV zondag de titel pakt bij Sparta Rotterdam, dan noemt Kromkamp dat terecht. “Je moet pakken waar je recht op hebt. PSV heeft van alle ploegen het meest aantrekkelijk gevoetbald, dan verdien je het om kampioen te worden. Ze hebben een dipje gehad, dat heeft Ajax nu. Het is van buitenaf moeilijk oordelen hoe dat kan, voetbal is soms ongrijpbaar. Dat PSV het heeft weten om te draaien, is knap. Zo zie je maar dat je nooit op moet geven en altijd gas moet geven.” De oud-speler van onder meer Liverpool en Villarreal verwacht dat PSV zondag in Rotterdam niet in de problemen komt. “Als ze het nu verspelen, dan eet ik mijn schoen op”, zegt de trainer van amateurclub csv Apeldoorn. “Ze moeten gewoon hun taken uitvoeren en niet nadenken over een kampioenschap. Er zijn bij PSV hele ervaren spelers die daar wel voor zorgen, zoals Luuk de Jong en Ivan Perisic. Druk hoeft niet verkeerd te zijn, je moet de goede lijn gewoon doortrekken.”

