Vrouwen PSV grijpen net naast eerste landstitel

De vrouwen van PSV hebben zaterdagmiddag op de laatste speeldag van de Eredivisie met 3-2 gewonnen van Feyenoord, maar dat was net niet genoeg voor de eerste landstitel. Concurrent FC Twente kwam in de slotfase op een 3-2 voorsprong tegen AZ en werd daarmee kampioen.

Net als bij de mannen leek een kampioenschap voor de vrouwen vrij ver weg voor de Eindhovense club. Op de laatste speeldag had koploper FC Twente namelijk een beter doelsaldo (+5) dan PSV. De ploeg uit Enschede was dan ook de belangrijkste titelkandidaat, maar thuis tegen AZ stond ze zaterdagmiddag al binnen 10 minuten met 0-2 achter. Het zorgde voor gejuich bij de 3.000 supporters in het Philips Stadion in Eindhoven.

PSV kwam zelf na 10 minuten op een 1-0 voorsprong door een goal van Shanique Dessing. Na 22 minuten tekende de Japanse Mao Itamura voor de gelijkmaker, maar door opnieuw Dessing was de ruststand 2-1. Omdat de stand in Enschede 1-2 was, bleef PSV de virtuele koploper.

PSV op voorsprong tegen Feyenoord door een doelpunt van Shanique Dessing. (Foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)

In de tweede helft gaf PSV wederom vanaf de eerste minuut gas in de jacht op meer doelpunten. De PSV-supporters moedigden hun ploeg aan, maar het werd stil op de tribune toen FC Twente op gelijke hoogte kwam. De Twentenaren hadden daardoor nog maar een doelpunt nodig om weer aan kop te komen. Spannende slotfase

De slotfase was bloedstollend spannend. Zo was zowel PSV als Feyenoord heel dicht bij een doelpunt. In de 78e minuut viel er wel een treffer, een hele knullige. PSV-speelster Emma Frijns raakte de bal volledig verkeerd en klopte haar eigen keepster Nicky Evrard: 2-2. Via Fenna Kalma (ex-FC Twemte) werd het nog wel 3-2, maar die stand was het inmiddels ook in Enschede. En net dat laatste doelpunt van FC Twente bleek voldoende voor de landstitel. De vrouwen van PSV eindigen als tweede en dat betekent wel Champions League-voetbal. Een week geleden werd PSV ook al afgetroefd door FC Twente. Toen in een rechstreeks duel om de KNVB Beker. In Rotterdam werd het 2-1 voor de oostelijke eredivisieclub.