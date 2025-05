PSV Vrouwen willen top bestormen: 'Hopelijk volgend seizoen groot feest'

"Zuur, heel zuur", noemt PSV-verdediger Melanie Bross het mislopen van het kampioenschap door de PSV Vrouwen. FC Twente won zaterdagmiddag vlak voor tijd met 3-2 van AZ en pakte daarmee de tiende landstitel. Vorige week wonnen de Twentenaren ook al de TOTO KNVB Beker ten koste van PSV. De komende jaren willen de Eindhovenaren met een beter gevulde portemonnee wel de prijzen gaan pakken. "Hopelijk vieren we volgend seizoen een extra groot feest."

De PSV Vrouwen waren zaterdagmiddag heel dicht bij de eerste landstitel door met 3-2 te winnen van Feyenoord. FC Twente knokte zich echter terug van een 0-2 achterstand en ging door een 3-2 overwinning op AZ de concurrent uit Eindhoven op doelsaldo voorbij. "De 1-10 overwinning van FC Twente op Excelsior eerder dit seizoen heeft ons genekt", zegt Melanie Bross (28) uit Heesch. "We hoopten dat er spanning en druk opzat bij FC Twente en dat ze daardoor misschien punten zouden laten liggen. In de rust hoorden we dat FC Twente achter stond en kwam er wat geloof bij ons. Het geluk was helaas niet aan onze zijde."

Na afloop bleef de selectie van PSV op het veld van het Philips Stadion in Eindhoven staan en sprak trainer Roeland ten Berge zijn groep toe. Melanie: "Het is een heel mooi seizoen geweest waarin we als team zijn gegroeid. Jammer dat het perfecte scenario niet uitkwam met een titel, maar hopelijk lukt de mannen het morgen wel."

Lees ook Vrouwen PSV grijpen net naast eerste landstitel

Aanvalster Shanique Dessing maakte zaterdagmiddag twee van de drie Eindhovense treffers. De aanvalster kon na afloop niet genieten van haar doelpunten. "We staan met lege handen, het kampioenschap is door onze vingers geglipt. Dit moeten we een plekje gaan geven."

"Dan gaan we daar maar vol voor."