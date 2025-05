Eindhoven maakt zich op voor kampioenswedstrijd PSV: 'Nog een hoop werk'

Eindhoven kleurt steeds meer rood-wit. PSV kan zondag de 26e landstitel pakken en in Eindhoven zijn de voorbereidingen voor de wedstrijd tegen Sparta en een eventuele huldiging in volle gang. Op verschillende pleinen in de stad wordt hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben.

Op het Stadhuisplein hangen inmiddels grote tv-schermen. Ook de Markt, het 18 Septemberplein, het Catharinaplein en bij de Oude Stadsgracht worden omgebouwd tot plekken waar grote groepen fans naar het kampioensduel van PSV met Sparta kunnen kijken. Overal worden podia, hekken, geluidsinstallaties en barrierlijnen geplaatst. Uitgaansstraat Stratumseind is versierd met roodwitteballonnen en ook de catering maakt zich op voor de toestroom van fans. Zondag worden tienduizenden supporters in de binnenstad verwacht. "De catering is nog niet helemaal af", vertelt Marcel Schneijdenberg, hoofdproducent van Lion Event Support. "We moeten nog wat barrierlijnen neerzetten, schermen en geluid testen." Op sommige pleinen moet nog veel gebeuren. Op de Markt kunnen straks 6.500 mensen terecht. "Dan gaat het hier op slot en moeten mensen die te laat zijn elders gaan kijken." Schneijdenberg moet ook zondag achter de schermen werken. "Dat is wel minder, want dan kan ik het niet zien. Maar het komt wel goed."

Het Stratumseind is versierd met ballonnen (foto: Omroep Brabant).