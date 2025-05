Fikse brand Beekse Bergen, vuur slaat over van containers naar opslagloods

Op het terrein van Beekse Bergen in Hilvarenbeek woedde zaterdagnacht brand. Oplettende verblijvers waarschuwden de beveiliging. Het vuur bleek te woeden bij een opslagloods op het terrein.

In het eerste deel van de loods is de brandschade goed zichtbaar, de rest van de loods liep flinke rook-, roet- en waterschade op. De brandweer kon voorkomen dat de opslagloods in vlammen opging.

Weer een opslagloods

De brandweer is druk bezig met nablussen. De pallets worden met een shovel uit elkaar gereden.

Half oktober vorig jaar ging ook al een opslagloods van Beekse Bergen in vlammen op. Toen ging het om een loods waar schoonmaakspullen, bedrijfskleding en delen van het Beekse Bergen-treintje stonden. De vlammen sloegen toen metershoog uit het dak van de loods.

Een groot deel van alle spullen ging destijds in vlammen op. Sommige spullen konden nog snel met een pick-up verplaatst worden. De dieren in het safaripark liepen bij de brand geen gevaar.

Brand in hoofdgebouw vakantiepark

In de zomer van 2021 woedde er ook al een uitslaande brand bij de Beekse Bergen. Toen ging het hoofdgebouw van het vakantiepark in vlammen op. Dat was een gebouw van tachtig bij vijftig meter. Die brand ontstond na een steekvlam in het restaurant.

Politie en brandweer onderzoeken hoe de brand van zaterdagnacht kon uitbreken.