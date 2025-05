Dronken automobilist ramt meerdere bomen, auto belandt in greppel

Een auto crashte zaterdagnacht op de Bergstraat in De Moer. De dronken bestuurder raakte met de auto meerdere bomen naast de weg en belandde tientallen meters verderop in een greppel.

De bestuurder kon zelf uit de zwaar beschadigde auto komen. Hij werd opgevangen door voorbijgangers. De man zei uit Polen te komen en gaf aan dat hij bijna thuis was, in De Moer. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Engeltje

Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto getakeld. "De bestuurder heeft een engeltje op de schouder gehad", laat de politie op Instagram weten.