Zoekactie in en rond water na vermissing, persoon blijkt thuis te zitten

Hulpdiensten deden zaterdagavond onderzoek in en rond het water aan de Lithse Dijk in Lith na een melding dat iemand daar in het water zou zijn beland. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd en zijn de sluizen werden gesloten. Even later bleek dat de persoon die in het water zou liggen inderdaad had gezwommen, maar inmiddels, warm gedoucht, alweer thuis was.

Naast de brandweer van Den Bosch en Lith, een duikteam en een oppervlaktereddingsteam uit Mill kwamen ook meerdere ambulances naar het water. Een van de hulpverleners richtte zich op de melder, die een bekende van de vermiste zou zijn. Schoenen

Er werden schoenen gevonden aan de waterkant. Die locatie werd afgezet. De zoektocht, die rond tien uur 's avonds begon, ging door tot middernacht. Of de zoekactie iets heeft opgeleverd,, is vooralsnog niet bekendgemaakt. Op onderwatercamera’s leek even een mogelijke aanwijzing te zien, maar die bleek uiteindelijk niets op te leveren. Toch thuis

Later op de avond bleek dat de melder zich iets te veel zorgen had gemaakt. De vermiste persoon was inderdaad gaan zwemmen in de Maas. Maar bleek inmiddels alweer enige tijd thuis te zijn, warm gedoucht en al. Zoals ze in de sprookjes vaak zeggen: eind goed, al goed.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

