Man crasht tegen meerdere bomen, traumahelikopter geland

Een automobilist heeft zondagochtend op de Peeldijk in Millheeze meerdere bomen geramd. De bestuurder, een man, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan de auto is groot.

De man raakte aan de linkerkant van de weg twee bomen waarna hij aan de overkant van de weg tegen een andere boom tot stilstand kwam. De klap was zo hard dat de twee wielen aan de rechterkant van de auto compleet los zijn gekomen. Ook zijn de airbags afgegaan en is de schade aan de BMW enorm. Naar het ongeluk kwamen meerdere brandweervoertuigen en ambulances. Ook een traumahelikopter landde in het veld aan de Peeldijk. De man is met spoed onder politiebegeleiding naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

Ook de traumahelikopter kwam ter plaatsen (Foto: Harrie Grijseels/ Persbureau Heitink.)

De voorkant van de auto zit compleet in elkaar (Foto: Harrie Grijseels/ Persbureau Heitink.)

Het slachtoffer is met spoed meegenomen naar het ziekenhuis (Foto: Harrie Grijseels/ Persbureau Heitink.)