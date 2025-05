Zo volg je de kampioenswedstrijd van PSV en alle sfeer op Omroep Brabant

Het is lang geleden dat de ontknoping in de Eredivisie zo spannend was als dit jaar. PSV stond als koploper negen punten voor op de concurrentie, zag die omslaan in een achterstand van negen punten op Ajax, maar de Amsterdamse club bezweek de afgelopen weken onder de druk en slaat inmiddels een punt achter. Dus kan PSV alsnog kampioen worden. Bij Omroep Brabant houden we je vandaag via al onze kanalen op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de kampioenswedstrijd.

Op onze app en de website kun je de kampioenswedstrijd van PSV tegen Sparta helemaal live volgen tussen de supporters vanaf het Stratumseind. Ook is er een liveblog met hierin niet alleen aandacht voor het wedstrijdverloop, maar ook voor de sfeer en alles eromheen.

Uiteraard zijn we ook met verslaggever en camera aanwezig bij de kampioenswedstrijd in Rotterdam. Op de radio kun je deze middag in een live-uitzending, die gepresenteerd wordt door Koen Wijn en Kristian Westerveld, alles meekrijgen van de wedstrijd en het eventuele kampioensfeest. Als PSV zich opnieuw tot kampioen kroont, zenden we de huldiging op het Eindhovense Stadhuisplein maandag live uit vanaf vier uur 's middags.