PSV pakt 26ste landstitel, feest barst los in Eindhoven

PSV is voor de 26e keer landskampioen geworden. De Eindhovenaren waren zondagmiddag te sterk voor Sparta Rotterdam en wonnen met 1-3. Concurrent Ajax won met 2-0 van FC Twente en eindigt op een punt achterstand.

Kampioensstress of niet, PSV was in de beginfase van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam het PSV van de laatste weken. Vanaf de eerste minuut werd de aanval gezocht en de ploeg kreeg de eerste twintig minuten kans na kans. Ismael Saibari en Malik Tillman kregen de grootste kansen, maar doelman Nick Olij hield zijn doel schoon. Na 27 minuten volgde de beloning toen Ivan Perisic bij de tweede paal een voorzet van Olivier Boscagli binnenkopte: 0-1. Een extra belangrijke goal, omdat Ajax kort daarvoor op voorsprong was gekomen tegen FC Twente.

Na de openingstreffer ging PSV verder met waar het mee bezig was. Het was dat Olij een wereldwedstrijd keepte, anders hadden de Eindhovenaren al voor rust het duel beslist. Zo tikte de doelman onder andere een schot van Perisic uit de hoek en sloeg hij een kopbal van Luuk de Jong over de lat. De eerste kans van de thuisploeg leverde gejuich op van veel Sparta-supporters. Ze dachten dat de kopbal van Tobias Lauritsen binnen vloog, maar in werkelijkheid ging de inzet net naast. Het was vrijwel het enige Rotterdamse gevaar de eerste helft, want daarna was het PSV dat doorging met het missen van kansen.

PSV-spits Luuk de Jong gaat een duel aan tegen Sparta Rotterdam. (Foto: Hans van der Valk/Orange Pictures)

In de tweede helft opnieuw een aanvallend PSV. Volledig tegen de verhoudingen in was het echter Sparta Rotterdam dat via Gjivai Zechiël in de 52ste minuut op gelijke hoogte kwam. Deze goal was tevens goed nieuws voor Ajax, dat virtueel aan kop van de Eredivisie kwam. Het antwoord van PSV volgde snel. Luuk de Jong kreeg de bal vlak bij de goal voor zijn voeten en schoot raak: 1-2. En daarmee kwam PSV weer aan kop.

De slotfase van de wedstrijd was niet goed, maar wel erg spannend. De 1-3 hing in de lucht, maar aan de andere kant was het opletten voor een counter van Sparta. In de 84ste minuut was het duel dan eindelijk beslist. Malik Tillman knalde op prachtige wijze de derde Eindhovense treffer binnen en de ontlading bij de spelers en supporters was enorm. Sparta ging nog voor een slotoffensief, maar PSV gaf de voorsprong niet meer uit handen.

