Man (35) aangehouden met wapen, verstopte pistool in de bosjes

Een man is zaterdagavond aangehouden op de Seringenlaan in Steenbergen voor het bezit van een vuurwapen. De man zou in de buurt geschoten hebben, een oplettende melder schakelde de politie in. De man bleek zijn vuurwapen en een ploertendoder, een wapenstok, in een struik te hebben verstopt.

Rond half acht gingen agenten af op de melding over de man. Hij zou met een wapenstok rondlopen in de straat en daarvoor ook geschoten hebben, gaf de melder aan. Toen de politie de man staande hield, wilde hij open kaart spelen. Hij wees de agenten op een ploertendoder, een verzwaarde uitschuifbare wapenstok, die hij verstopt had in een struik.