'Gevangen in eigen lichaam', leven van Isa (19) verandert na ski-ongeluk

Vol enthousiasme vertrekt Isa de Jongh uit Roosendaal begin februari voor een stage naar Oostenrijk. Maar wat een onvergetelijke ervaring had moeten worden, verandert al in een nachtmerrie. Tijdens een ontspannen middag skiën mist Isa onderaan de berg een heuvel en vliegt ze door de lucht. Ze komt vervolgens hard op haar rug terecht. “Ik voelde meteen dat het mis was.”

Na de klap ligt Isa in de sneeuw. Ze voelt haar been niet meer. Een traumahelikopter brengt haar naar het ziekenhuis in Innsbruck. Daar verblijft ze elf dagen. Ze heeft haar rug, nek en borst gebroken bij de val. Dokters houden haar een vreselijk scenario voor, ze heeft een dwarslaesie en kan in alle waarschijnlijkheid nooit meer lopen.

De wereld van Isa stond plotseling stil. Waar ze normaal gesproken vijf dagen per week in de sportschool te vinden was – niet alleen om te trainen, maar ook om sportvideo’s op te nemen – kon ze nu niets anders meer dan liggen. “Ik voelde me gevangen in mijn eigen lichaam", zegt ze tegen ZuidWest Update. De prognose was onzeker: eerst werd gezegd dat ze nooit meer zou kunnen lopen, later volgde de mogelijkheid dat het misschien toch zou kunnen, maar dan met hulpmiddelen. Duidelijkheid is er niet.

De knop omzetten

Haar rechterbeen kan Isa niet meer bewegen. Wel lukt het haar nog om haar bovenbeen aan te spannen. Haar linkerbeen kan ze nog deels bewegen. “Ik heb geen gevoel meer in mijn voeten en bilspier.” Ondanks alles is de Roosendaalse positief ingesteld. “Ik heb de knop omgezet en ik wilde graag bewijzen dat ik wel weer zou kunnen lopen.” Na in verschillende ziekenhuizen te hebben gelegen, komt Isa in Revalidatiecentrum Rijndam terecht in Rotterdam. “Ik wilde graag ontdekken wat ik nog wél zou kunnen.”