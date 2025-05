Aanpak A59 dreigt peperduur te worden, kosten bijna verdubbeld

De aanpak van de A59 dreigt een forse financiële strop te worden voor de provincie en de gemeenten Heusden en Waalwijk. De kosten lopen op naar 220 miljoen euro, 98 miljoen euro meer dan oorspronkelijk was ingeschat Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van Omroep Brabant. In de gemeenteraad van Heusden werd afgelopen week nog fel gediscussieerd over de vraag of de onderbouwing van het project niet achterhaald is.

Juridische vertraging De extra kosten komen door de vertragingen na de vele rechtszaken rondom het project, blijkt uit de documenten. Zo zijn materialen om de plannen uit te voeren duurder geworden, is er meer krapte op de arbeidsmarkt, zijn de marktomstandigheden veranderd en is het verleggen van kabels en leidingen duurder geworden.

De Brabantse politiek stelde het plan voor de zogeheten Oostelijke Langstraat al in 2018 vast. Na rechtszaken van omwonenden en milieuorganisaties oordeelde de Raad van State in januari dit jaar dat de plannen nu wel in orde zijn. Die plannen houden in dat vier van de negen op- en afritten van de A59 verdwijnen. De provincie wil er natuur, water en plekken voor recreatie aanleggen en er moeten een snelfietsroute en twee ecologische verbindingszones komen.

De colleges van de provincie en gemeenten Heusden en Waalwijk bespreken deze week de opgelopen kosten en de voorstellen waarmee de gemeenteraden en Provinciale Staten om meer geld gevraagd gaat worden. De exacte verdeling moet nog worden vastgesteld, maar mogelijk gaat het om 40 miljoen euro extra voor de provincie en ongeveer 30 miljoen euro voor beide gemeenten. Een woordvoerder van de provincie benadrukt tegenover Omroep Brabant dat er nog geen besluit over is genomen.

Motie in gemeenteraad

In de gemeenteraad van Heusden werd afgelopen week gesproken over een motie, waarin werd opgeroepen om een zogeheten ‘Maatschappelijke kosten- en batenanalyse’ te laten maken over de plannen. Volgens Antoine Aarts van fractie Heusden Verbindt zijn de gegevens waarop de plannen zijn gebaseerd sterk verouderd en is het een kwestie van ‘fatsoenlijk bestuur’ om te kijken of de plannen nog wel up-to-date zijn.

Raadslid Marjo Stevens (PvdA) vraagt zich af: “Hebben we dit geld op deze manier wel voor deze plannen over? Is het een maatschappelijk verantwoorde investering? Dat kunnen we nu niet overzien”, aldus het raadslid. Partijen van de

Wethouder Thom Blankers (VVD) is bang dat dit nieuwe onderzoek opnieuw grote vertraging meebrengt voor het project. Meerdere partijen deelden die zorgen, waardoor de motie geen meerderheid haalde. De wethouder wijst erop dat er een extern adviesbureau betrokken is bij de plannen en de gemeenteraad binnenkort bij een aparte sessie wordt bijgepraat over de actuele stand van zaken. Later volgt de formele aanvraag aan de gemeenteraden en aan Provinciale Staten voor het extra krediet en wordt de politieke discussie gevoerd, het is nog niet bekend wanneer dat precies is.