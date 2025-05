Schipper die tegen De Zonnebloem aanvoer ontslagen

De schipper die eind maart tegen het cruiseschip van de Bredase vereniging De Zonnebloem aanvoer, is ontslagen. Eerder meldde de Duitse waterpolitie al dat er bloed was afgenomen bij de schipper, omdat er een vermoeden was dat hij had gedronken.

Het ontslag wordt gemeld door de maritieme nieuwssite Schuttevaer. Een woordvoerder van de rederij zegt tegen de site dat het ging om een man van middelbare leeftijd, die als zelfstandige werkte. De rederij besloot om de man niet meer in te huren. Volgens de woordvoerder ligt de schuldvraag van de aanvaring nog open en loopt het onderzoek nog.