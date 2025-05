Platte Kar en kampioensfeest van PSV, volg het live bij Omroep Brabant

Het kampioenschap van PSV wordt maandag traditiegetrouw gevierd met een huldiging op het Stadhuisplein in Eindhoven en Omroep Brabant is erbij. Volg vanaf 16.00 uur live de rit op de platte kar vanaf het Philips Stadion en om 18.30 uur de huldiging bij het Stadhuis.

Alles rond het kampioenschap van de Eindhovenaren is maandag te volgen via alle kanalen van Omroep Brabant: website, app, Facebook, radio, gratis streamingsdienst Brabant+ en op tv. Vanaf 16.00 uur nemen presentatoren Sven de Laet en Björn van der Doelen kijkers mee bij de huldiging, spreken we spelers op de platte kar en trotse supporters.

Geniet van het urenlange kampioensfeest bij Omroep Brabant. Wij zijn te vinden via de gratis streamingsdienst Brabant+, de website en app, op de radio en op tv bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en bij KPN op kanaal 507.