Willem II veroordeeld tot nacompetitie na gelijkspel tegen NAC

De derby tussen NAC en Willem II is zondagmiddag in een 1-1 gelijkspel geëindigd. Elías Már Ómarsson zette de eerste goal op het bord, maar de Tilburgers wisten gelijk te maken. Door dit resultaat zal Willem II play-offs moeten spelen om in de Eredivisie te blijven.

De sfeer zat er goed in bij de supporters in Breda. Ondanks dat er op de ranglijst weinig kon veranderen, was er een hoop gele rook te zien bij aanvang van deze 'burenruzie'. In minuut 20 was de thuisploeg voor het eerst gevaarlijk. Een schot van Leo Sauer werd gepakt door Willem II-keeper Thomas Didillon-Hödl.

Kort daarna kwam het eerste wapenfeit van de Tilburgers, maar het schot van Emilio Kehrer werd gepakt door Daniel Bielica. Niet veel later was het Elías Már Ómarsson die het Rat Verlegh Stadion voor het eerst liet juichen. Na een rush van Sauer was het een schot van Janosek dat slecht verwerkt werd door de Franse keeper van Willem II. De spits van NAC was er als de kippen bij en zette in de rebound de 1-0 op het scorebord.

‘De Parel van het Zuiden’ had de overhand, maar uit het niets scoorde Willem II de gelijkmaker. Een kopbal eindigde op de lat, maar viel voor de voeten van Raffael Behounek, die de bal slechts in hoefde te tikken.

Willem II begon sterk aan de tweede helft, met enkele kansen als gevolg. Ook was daar, onder luid applaus van het publiek, het afscheid van Dominic Janosek en Leo Sauer. Eerstgenoemde vertrekt transfervrij uit Breda, waar Sauer terug zal keren bij Feyenoord, dat hem dit seizoen verhuurde aan NAC. De goals bleven uit en dus blijft deze derby onbeslist.

Willem II naar play-offs

Dankzij dit resultaat eindigt Willem II als zestiende en is het veroordeeld tot het spelen van play-offs om in de Eredivisie te blijven. Daarin zal FC Dordrecht de eerste tegenstander zijn. Mochten de Tilburgers dit tweeluik positief afsluiten, dan wacht FC Den Bosch of Telstar in de finale van de strijd om een plaats in de Eredivisie. NAC eindigt als vijftiende en zien we in het nieuwe seizoen sowieso terug in de Eredivisie.