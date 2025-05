RKC degradeert ondanks winst in laatste wedstrijd

RKC Waalwijk keert na zes jaar terug naar de Keuken Kampioen Divisie. Om zich op de laatste speeldag in de Eredivisie alsnog te handhaven was een wonder nodig. RKC moest met dikke cijfers winnen van Go Ahead Eagles, terwijl concurrent Willem II fors moest verliezen bij NAC Breda. De Tilburgers hadden een marge van tien doelpunten. Rekenen bleek niet nodig. RKC won wel met 5-3, maar Willem II pakte 1 punt in Breda: 1-1.

Al in de vierde minuut opende Go Ahead in Waalwijk de score. Finn Stokkers, nota bene een oud-RKC'er, schoot van dichtbij raak. Tim van de Loo bracht in de 26e minuut beide ploegen weer op gelijke hoogte. Na rust volgden de doelpunten elkaar snel op. Michiel Kramer en Yassin Oukili zorgden voor een 3-1-voorsprong voor de thuisploeg.