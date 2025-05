Man (35) ramt drie auto's, gaat er rennend vandoor en wordt opgepakt

Een 35-jarige automobilist uit Roosendaal is zondagochtend aangehouden nadat hij meerdere ongelukken heeft veroorzaakt in Breda. Zo knalde hij op de Ambachtenlaan tegen een andere auto waarin een vader en twee kinderen zaten. Na dat ongeluk ging de man er rennend vandoor, maar de politie wist hem later alsnog aan te houden.

De auto van de vader met kinderen is aan de zijkant volledig ingedeukt, de ruiten zijn kapot en de achterband is geklapt. Wonder boven wonder zijn de drie inzittenden niet gewond geraakt, maar wel erg geschrokken. De kindjes hebben een traumabeertje van de politie gekregen.