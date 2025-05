NS zet extra en langere treinen in voor huldiging PSV

De NS zet maandag extra en langere treinen in voor de huldiging van PSV. Er worden tienduizenden extra supporters in de binnenstad van Eindhoven verwacht. Daarom worden er vooral in de avond meer Sprinters ingezet, maakte de NS bekend.

De Sprinters gaan tussen Eindhoven-Deurne en Eindhoven-Weert rijden. Normaal rijden daar na negen uur elk uur Sprinters, maar dat wordt nu dus verhoogd naar ieder half uur. De extra treinen rijden tot ongeveer elf uur 's avonds.