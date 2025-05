Bosz over gevecht met PSV: 'Daarom geeft deze titel nog meer voldoening'

Peter Bosz kreeg net als vorig jaar een 'bierdouche' van de PSV-spelers tijdens de persconferentie na de kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Na deze verfrissing nam hij de tijd om het seizoen te analyseren. "We zijn de terechte kampioen, ondanks de maanden waarin we het niet goed gedaan hebben. Deze titel vind ik daardoor mooier dan die van vorig seizoen."

Bosz droeg een shirt met daarop zijn eigen hoofd en een sigaar in de mond. "Ik werd naar de tribune geroepen en kreeg deze overhandigd. Als ik het zo zie, moet ik zeggen dat ik er beter uitzie dan in het echt." Tijdens de kampioenswedstrijd op Het Kasteel twijfelde Bosz geen moment over de goede afloop. "Ook na de gelijkmaker niet. We maakten vrij snel de tweede. Ik vind dat we het deze wedstrijd geweldig gedaan hebben. Van de tussenstand bij Ajax was ik niet op de hoogte, alleen in de rust hoorde ik wat het stond. Wij moesten winnen om kampioen te worden.”

Op een kampioenschap had hij eigenlijk niet meer gerekend, zo geeft hij eerlijk toe. "Het was weken geleden realistischer om te kijken naar Feyenoord in de strijd om de tweede plek. Maar toen wij begonnen te winnen, begon het steeds meer te leven bij ons.”

Al met al noemt hij de titel wel terecht. “In het begin en aan het einde van de competitie waren we heer en meester. We hebben ook nog nooit zoveel goals gescoord in alle competities bij elkaar. Maar er was ook een fase dat we er hard aan moesten trekken. Het is een heel gevecht geweest en daarom haal ik hier nog meer voldoening uit dan de titel vorig jaar. Maar liever had ik deze competitie niet zo spannend gemaakt."

"Het is heel bizar."

Luuk de Jong noemt het kampioenschap 'krankzinnig'. “Met nog vijf wedstrijden te gaan, stonden we negen punten achter op Ajax. Heel bizar dat we het nog omdraaien. We zijn door blijven gaan met elkaar en we bleven erin geloven. Als ploeg kunnen we zo goed voetballen, dat was onze houvast.”

Luuk de Jong viert de titel met PSV. (Foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)

De 34-jarige spits laat overigens in het midden of hij zijn contract bij PSV gaat verlengen. “Ik sta er nog steeds hetzelfde in. Tegen mezelf heb ik gezegd dat ik het seizoen goed wil afsluiten en dat ik er dan rustig over na ga denken.”

"Mijn vriendin wilde heel graag dat ik deze wedstrijd zou spelen."

Voor Joey Veerman was het sowieso een bijzondere week. Een paar dagen geleden werd zoontje Jame geboren. “Voor vrouwen is het superzwaar, maar hier in de zaal zitten ook mannen die weten hoe het is om ernaast te staan”, zegt hij lachend over de geboorte. “Het kwam goed uit dat mijn vriendin donderdag al begon, want ze wilde heel graag dat ik deze wedstrijd zou spelen. Het zijn lange dagen, maar wat is het extra lekker dat we de titel pakken.”

