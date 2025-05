Zeven relschoppers aangehouden en agent gebeten door politiehond bij PSV

Zeven relschoppers zijn zondagavond bij de rellen bij het Philips Stadion in Eindhoven aangehouden, meldt een politiewoordvoerder. Dat gebeurde nadat PSV kampioen werd. Door alle tumult werd ook een agent gebeten door een politiehond. Het is nog niet bekend of er verder gewonden zijn.

Bij de rellen keerden grote groepen supporters zich tegen de politie. Er werd onder meer met stenen, statafels en vuurwerk gegooid. De ME moest ingrijpen. Uiteindelijk keerde rond half tien in de avond de rust weer terug rond het stadion. De spelersbus zou zondagavond onder toeziend oog van duizenden fans bij het stadion aankomen, maar dat ging plotseling niet door. De spelers zwaaiden daarom vanuit het stadion naar de fans en toonden de kampioensschaal. De landskampioen wordt maandag gehuldigd.