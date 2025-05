Man (25) ernstig gewond gevonden in berm na schietpartij

Bij een schietpartij in de 1e Lieven de Keylaan in Eindhoven is zondagnacht een 25-jarige man ernstig gewond geraakt. Hij werd gevonden in het hoge gras in een berm naast de weg. Hulpdiensten kwamen snel ter plekke. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De schietpartij vond net na middernacht plaats, op een steenworp afstand van een politiebureau en het Catharina Ziekenhuis. Volgens een buurtbewoner waren er drie harde knallen te horen. De politie laat weten dat veel mensen ook iets gezien hebben van de schietpartij. Agenten zetten de omgeving af en startten een onderzoek. Ze zochten met zaklampen in het gras naar mogelijke hulzen.

Foto: Persbureau Heitink.

Zwarte Volkswagen

In de buurt van het slachtoffer, binnen de politieafzetting, stond een zwarte Volkswagen. De politie laat maandagmiddag weten dat die niets met het incident te maken heeft. Die is van getuigen, waar de politie op dat moment mee aan het praten was. Er is nog geen verdachte aangehouden. Wat de aanleiding voor de schietpartij is geweest, is nog niet bekend. De politie vraagt iedereen die iets opvallends heeft gezien zich te melden.

