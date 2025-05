Man raakt gewond schietpartij, politie doet onderzoek

Bij een schietpartij in de 1e Lieven de Keylaan in Eindhoven is zondagnacht een man gewond geraakt. Hulpdiensten kwamen snel ter plekke. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij vond net na middernacht plaats. De politie heeft het plaats delict afgezet en er wordt een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk hoe erg gewond het slachtoffer is en er is nog geen verdachte aangehouden. De politie vraagt iedereen die iets heeft gezien zich te melden.