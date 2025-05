Auto rijdt door bushalte en crasht tegen een boom

Een auto is zondagnacht gecrasht op de Zundertseweg in Roosendaal. Het ging mis toen de bestuurder de macht over het stuur verloor.

De auto reed door een bushalte, door de bosjes en kwam tegen een boom tot stilstand, vlakbij het naastgelegen fietspad. Traumaheli

Vanwege de ernst van het ongeluk kwam een traumahelikopter naar Roosendaal. De politie sloot de weg af voor onderzoek.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.