Steekpartij in bossen, verdachte aangehouden

In de bossen bij de Karpendonkse Plas achter een huis aan de Johan de Wittlaan in Eindhoven is zondagnacht een man gewond geraakt bij een steekpartij. Er is een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hand en is door ambulancepersoneel behandeld.

Ruzie

De politie doet onderzoek. Er stonden vier politieauto's in de laan. Details over de steekpartij zijn niet bekendgemaakt. De officier van dienst laat weten dat er een ruzie aan de steekpartij vooraf ging.

Foto: Persbureau Heitink.