Man (27) zwaar mishandeld na ruzie over geld, verdachte (51) opgepakt

Een 27-jarige man is zondagavond zwaargewond geraakt bij een mishandeling in Kaatsheuvel. Dat gebeurde in de Gasthuisstraat, na een ruzie over geld. De politie heeft een 51-jarige man als verdachte aangehouden.

De mishandeling gebeurde rond kwart voor elf bij een huis. De man werd zwaargewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.