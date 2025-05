Ad wint NK met een wel heel bijzonder talent: 'Ik ben bijna een koekoek'

Ad van Seggelen (68) uit Someren heeft een wel heel bijzonder talent: hij kan het geluid van een koekoek perfect na doen. Zo goed, dat hij het NK vogelfluiten zondag won. Met zijn loepzuivere imitatie overtuigde hij zowel de menselijke jury als een speciaal getraind AI-apparaat dat vogelgeluiden kan herkennen. "Het meetapparaatje kon me bijna niet onderscheiden van de echte", zegt Ad maandagochtend trots.

"Het was een hele mooie ervaring", gaat Ad verder. "En het allermooiste was dat het meetapparaatje me bijna niet kon onderscheiden van een echte koekoek. Het geluid kwam voor 94 procent overeen. Ik ben dus bijna een koekoek."

Het Nederlands Kampioenschap werd voor het eerst gehouden, maar Ad doet dit al heel zijn leven. "Al sinds mijn jeugd doe ik vogels na. Vroeger zei ik in de bossen tegen mijn vrienden: ik roep de koekoek wel even. Een minuut later kwamen ze dan ook echt op me af."