Noa Lang jarenlang met dood bedreigd, man (18) opgepakt

Voetballer Noa Lang van PSV en zijn familie worden al jarenlang met de dood bedreigd. Dat blijkt uit een bericht dat de politie maandag naar buiten bracht. Voor de bedreigingen is een 18-jarige man uit Dordrecht opgepakt. Dat gebeurde afgelopen donderdag al, maar de politie maakte het maandag bekend. De man is inmiddels weer vrijgelaten.

De verdachte zou al sinds 2023 via social media ernstige bedreigingen hebben geuit richting de voetballer. Rechercheurs die gespecialiseerd zijn in voetbalgerelateerde criminaliteit startten een onderzoek en dat leidde naar de 18-jarige Dordtenaar. Hij werd donderdagochtend in zijn huis aangehouden.