Slapende PSV-fan wakker gekust door politiepaard: 'Leuk feestje gehad?'

Lig je nét even lekker te tukken, word je ineens gewekt door een politiepaard. Het overkwam een PSV-fan die zondagmiddag een dutje deed voor de deur van Hotel Pullman in Eindhoven. De beelden ervan zijn gedeeld op Dumpert.

De fan lag heerlijk in dromenland en werd wakker met een enorm politiepaard boven z'n hoofd. Dat zal best schrikken zijn geweest, maar de bereden politie wekte de man alleen maar voor een goedbedoeld advies, zo is te horen in de video.