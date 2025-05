Wegwerkers in gevaar door toenemend wangedrag op de weg

Het negeren van stoptekens, wangedrag tegen wegwerkers en tientallen ongelukken bij wegwerkzaamheden, aanneembedrijf Heijmans ziet dat hun werknemers steeds minder graag naar het werk gaan. Afgelopen week was het twee keer raak. Toen botsten in Tilburg auto's op een pijlwagen. "En dan hebben chauffeurs al twee waarschuwingen gehad dat er werkzaamheden aankomen."

Nazorg nodig

Bij aannemersbedrijf Heijmans uit Rosmalen zien ze dat medewerkers steeds minder graag de weg op gaan. "Op het moment dat iemand op een pijlwagen knalt, hebben ze al twee waarschuwingen gehad dat er werkzaamheden aankomen. Toch houden veel automobilisten zich niet aan de regels", vertelt Martijn van de Koolwijk, woordvoerder bij Heijmans.

"We zien ook steeds vaker dat weggebruikers zich verbaal en zelfs fysiek niet kunnen gedragen op het moment dat er door onze collega's aan de weg gewerkt wordt", gaat hij verder. "Ze negeren bijvoorbeeld stoptekens en accepteren geen vertraging door wegwerkzaamheden. Laatst kreeg een wegwerker een fles whisky naar z'n hoofd. Bestuurders hebben een ontzettend kort lontje gekregen, wat ons werk niet veiliger maakt."



Volgens Van de Koolwijk is de teruglopende interesse in het vak een groot probleem. "Als jij op je werk te maken krijgt met dit soort incidenten, wordt het beroep een stuk minder interessant." Heijmans ziet steeds vaker dat collega's zich melden bij het bedrijf om te praten. "Dan kan je als werkgever alleen maar zorgen voor goeie nazorg en gaan we in gesprek. In een branche waar mankracht al schaars is, wil je niet dat het aanbod door dit soort factoren nog minder wordt."



Aandacht vragen

Heijmans wil graag aandacht voor het wangedrag van automobilisten. "We blijven attenderen hoe belangrijk ons beroep is en dat we niet aan de weg kunnen werken zonder het respect van weggebruikers."

Ook Rijkswaterstaat probeert met verschillende campagnes aandacht te vragen voor dit probleem. "Zes jaar geleden hebben we samen met de overheid de campagne DoesLief in het leven geroepen", aldus een woordvoerder. "Daarbij stond respect richting hulpverleners centraal. Nu hebben we in januari NietvoorniX een nieuwe impuls gegeven gericht op het negeren van stoptekens."