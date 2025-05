Frustratie over ‘statiegeld’ op dit festival: 'Misleiding', zegt jurist

Veel bezoekers van het Festival TREK, afgelopen weekend in Tilburg, vinden het belachelijk wat je moet betalen aan 'statiegeld'. Voor je twee eerste wijntjes aan de bar betaalde je twintig euro en voor twee frisjes was je als bezoeker veertien euro kwijt. Dat kwam door het statiegeld, wat je als bezoeker overigens niet terugkreeg. "Belachelijke prijzen", klinkt er in de recensies.

De glazen mag je meenemen naar huis, om ze vervolgens volgend jaar weer te kunnen gebruiken. Maar wat nou als je maar één keer gaat? "Het bedrag is in plaats van entreekosten", verklaart eigenaar Emile Faulborn.

"Misschien moet Tilburg er nog even aan wennen. Je betaalt eenmalig drie euro twintig voor je beker en vier euro twintig voor een wijnglas van plastic. Die mag je de volgende edities weer meenemen. Barpersoneel wordt verzocht om dit goed uit te leggen", zegt de eigenaar van het foodtruckfestival dat onder meer in Tilburg en Den Bosch wordt gehouden.

"Wat moet ik met die plastic 'glazen'?"

Maar in de praktijk blijkt dit toch vaak anders te gaan en snappen bezoekers het concept niet. In recensies doen ze volop hun beklag: "Erg leuk festival, maar wel minder is dat ik met twaalf man vijftig euro aan statiegeld heb uitgegeven en dit niet terugkrijg." En iemand anders zegt: "Voor drankjes geldt er een vreemd beleid. Je moet een plastic 'glas' kopen dat je kunt bijvullen. Met als gevolg dat er overal glazen blijven liggen van mensen die weggaan. Waarom geen statiegeldsysteem?" Nog een andere bezoeker klaagt: "Vier euro extra betalen voor je plastic 'glas' bij je eerste drankje is echt te veel! De glazen mag je mee naar huis nemen, maar wat moet ik met die plastic glazen? Weet zeker dat het meeste in de kliko verdwijnt. Niets milieuvriendelijk aan dus. Een milieuvriendelijkere oplossing zou zijn als er met statiegeld gewerkt wordt en je dit bij inlevering van een beker terugkrijgt."

"Misleidend en verboden."