Willy van de Kerkhof: 'Terugkeer Malik Tillman maakte PSV kampioen'

De kampioensschaal is volkomen terecht in Eindhoven terechtgekomen. Dat zeggen PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof aan het slot van een bizar voetbalseizoen. Dat PSV er op de valreep nog met de titel vandoor ging, dankt de club natuurlijk aan de inzinking van Ajax. Maar volgens Willy óók aan de terugkeer van Malik Tillman: "Als die niet was teruggekomen van zijn blessure was het feest in Amsterdam geweest."

"Tillman is altijd aanspeelbaar, snel, kopt goed en zet de lijnen mee uit", benadrukt Willy. Maar in de laatste Willy en René Podcast van Omroep Brabant dit seizoen komen er meer uitblinkers aan bod, zoals: Mauro Júnior en Ivan Perišic. "Ik hoop van ganser harte dat Perišic blijft", zegt René. "Hij was ook tegen Sparta weer zo belangrijk. Hij maakte een belangrijke goal en was ook verdedigend heel sterk. Ik denk ook wel dat hij blijft, hij kan hier ook nog mooi een jaartje Champions League spelen."

Ook de toekomst van aanvoerder Luuk de Jong is nog niet zeker. René: "Ik heb ook wel begrepen dat hij misschien nog een jaartje naar het buitenland wil. Maar we zullen het wel snel horen." De gebroeders verwachten dat PSV er komend seizoen behoorlijk anders uit zal zien. "Als Perišic blijft dan zal Bakayoko wel vertrekken", verwacht Willy. "De prioriteit voor versterkingen ligt zeker achterin. We hebben gewoon een nieuwe goeie kopsterke centrale verdediger nodig."

"Schandalig wat Wout Weghorst deed."

Waar Willy geen last heeft van leedvermaak richting Ajax daar kwam René zelfs zingend de radiostudio binnen. "Amsterdam huilt..." Maar René heeft ook nog wel een serieuze boodschap. "Wat Wout Weghorst flikte met die cameraman dat vind ik zo schandalig. Die man doet gewoon zijn werk en die geeft hij zo een duw. Dan kan hij wel zeggen dat hij hem lastigviel, maar je mag een verdediger die jou een wedstrijd langs schopt ook niet terugslaan, toch?" En zo eindigt dus een seizoen met pieken en dalen voor PSV. Een seizoen waarin ook de broers wisselvallig presteerden met hun voorspellingen. Op een voorspelling komt René heel specifiek terug: "De trainer blijft in elk geval!" En ook daar is er dus een groot verschil tussen Eindhoven en Amsterdam.