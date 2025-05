Hockeyster Pien Sanders is smoorverliefd op deze Oranje Leeuwin

Hockeyster Pien Sanders van Den Bosch en het Nederlands team heeft bevestigd dat ze een relatie heeft met voetbalster Jill Roord. Roord is Oranje-international en speelt voor Manchester City. "Ik ben hartstikke verliefd op Jill", vertelt Sanders in een interview met hockey.nl. Het gerucht over het nieuwe topsportkoppel ging al enige tijd rond.

Hun relatie bevestigen deden ze nog niet, maar daar bracht de gelukkige Pien Sanders zondag verandering in: "Ik ben hartstikke verliefd op Jill en we hebben het leuk samen", vertelt ze in een interview met Hockey.nl .

Langs de zijlijn

Dit weekend wonnen de hockeysters van Den Bosch de tweede halve finale van Amsterdam en plaatsten zij zich voor de finale om het landskampioenschap. Jill Roord was samen met haar schoonouders aanwezig in Den Bosch om Pien aan te moedigen. "Ik vind het superleuk dat ze er is. Dit zijn belangrijke wedstrijden voor me, dus ik waardeer het heel erg dat ze aan de kant staat", zegt Pien Sanders in het interview met de hockeysite. Wanneer ze kan zit de hockeyster dan weer graag op de tribune als Jill Roord moet voetballen voor Oranje of Manchester City. "Ik heb een paar keer op de tribune gezeten. Dat is tof om mee te maken. Ze heeft het fijn als ik er ben."

Relatiebreuk

Sanders beëindigde in december, na tien jaar, haar relatie met hockeyer Thijs van Dam. Die breuk kwam voor de hockeywereld geheel onverwachts. 2024 was een prachtig jaar voor het stel met een gouden medaille op de Olympische Spelen in Parijs voor beiden. Toch had hun sprookje een ander einde.