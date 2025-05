Varkensbeeldje in Oss telkens van sokken gereden: 'Niet meer veilig'

Waar is het varkentje op het Walplein in Oss toch gebleven? Dat vragen meerdere Ossenaren zich de afgelopen weken af. “Opnieuw aangereden en weg voor reparatie”, is het antwoord van centrummanager Jack van Lieshout. De kunstenares die het bronzen beeldje heeft gemaakt, gaat nu actie ondernemen om een aanrijding in de toekomst te voorkomen.

Dat laat Antoinette Briët weten aan Dtv Nieuws.

Toen het beeldje een paar weken geleden werd aangereden, ontfermde de centrummanager zich ook al om het varkentje. Hij bracht direct een noodverbandje aan, omdat het pootje heel scherp was voor kinderen die ermee op de foto gaan.



Het is niet de eerste keer dat Van Lieshout dat deed. Een jaar geleden maakte hij het pootje ook al vast met tape, nadat het door een aanrijding was beschadigd. Dat het varkentje niet op zo'n handige plek staat, bleek ook in 2020 toen het bronzen beeldje van zijn poten werd gereden door een geldtransportwagen.



Kosten

En nu ligt het varkentje opnieuw ter reparatie bij Kunstwacht. Kosten? Rond de 2500 euro per keer, weet de gemeente te vertellen. "Zonde!", vindt kunstenares Antoinette Briët. Zij pleit dan ook voor een nieuwe plek. De beste optie is volgens haar een verhoging van de bestrating, waardoor het beeldje niet meer kan worden aangereden. “Het moet vooral een veilige en toegankelijke plek voor kinderen zijn en blijven.”



Meerdere keren verplaatst

Het varkentje is de afgelopen jaren al meerdere keren verhuisd. Jarenlang stond het beeldje op ‘d’n Bult’ op het Walplein. Toen die bult werd weggehaald, stond hij vlakbij Intertoys. In 2017 werd hij terug op zijn vertrouwde plek voor Hema geplaatst, in een zandbak, maar dat was volgens de kunstenares geen goede plek. Op haar verzoek werd het varkentje daar uitgehaald, omdat het zand tegen zijn buikje zou schuren waardoor het beschadigd raakte.



Antoinette Briët gaat op korte termijn contact opnemen met zowel de centrummanager als de gemeente om te kijken naar een oplossing waardoor het varkentje niet meer wordt aangereden.