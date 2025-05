'Enorm geweld' na behalen titel PSV, 14 agenten gewond, 22 arrestaties

Bij de rellen rond het Philips Stadion na de wedstrijd van PSV zijn zondag 14 agenten gewond geraakt. Volgens de politie zijn er in totaal 22 mannen aangehouden. Vier mannen zitten nog vast, de rest is zondagavond laat weer vrijgelaten.

"We zijn ons ervan bewust dat dit er heftig uit kan zien, maar het geweld waarmee de agenten geconfronteerd werden was enorm", laat een woordvoerder van de politie weten.

Dat laat de politie maandagmiddag weten. In grote delen van de stad was het zondagavond groot feest nadat PSV van Sparta won en landskampioen werd. Maar rond half acht sloeg de sfeer volledig om, toen agenten bij het stadion iemand wilden aanhouden voor het afsteken en gooien van zwaar vuurwerk.

Agenten gewond 14 agenten raakten zondagavond gewond. Twee daarvan werden door een diensthond gebeten en zijn in het ziekenhuis behandeld. Een agent is in de ambulance behandeld aan een wond in het gezicht. De anderen raakten lichtgewond door klappen en trappen die ze ontvingen en voorwerpen die tegen hen aan werden gegooid.

Gebiedsverbod

Er werden in totaal 22 mannen opgepakt. Onder meer vanwege het gooien van zwaar vuurwerk, openlijke geweldpleging, het belemmeren van de politie en het niet voldoen aan bevel of vordering. Zij krijgen allemaal een proces-verbaal. Daarnaast bekijkt de politie of ze aan bepaalde mensen gebiedsverbod kan opleggen.

De politie is een onderzoek gestart en sluit meer aanhoudingen niet uit. Ze roept mensen die beelden van de relschoppers hebben, op zich te melden.

'Bizar en onacceptabel'

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven noemt het 'zeer ernstig' dat het gedrag van de relschoppers ertoe heeft geleid dat agenten gewond zijn geraakt. Dat liet een woordvoerder van de gemeente maandag weten. Voor verdere informatie verwijst de burgemeester naar de politie.

"Het lijkt soms alsof rellen bij een kampioensfeest horen. Dat is bizar en onacceptabel", stelt Patrick Fluyt van politievakbond ACP in een reactie op X. Koen Simmers, hoofdbestuurder bij de Nederlandse Politiebond, schrijft op X: "14 #agenten gewond. Veertien! Terwijl ze zich inzetten voor de veiligheid van supporters om een welverdiend feest in goede banen te leiden." Ook hij noemt het geweld onacceptabel. "Goed dat er aanhoudingen zijn verricht. Volledige steun aan al onze collega's!"