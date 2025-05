Brand op drie plekken tegelijk in het bos

De brandweer moest maandagmiddag uitrukken omdat er op drie plekken tussen Budel en Valkenswaard brand was ontstaan in de bossen. De eerste brand brak uit bij de Bergbosweg. De brandweer kwam onderweg nog een vuurhaard tegen net over de Belgische grens bij de Beverbeekse Heide en niet veel later vonden ze een derde vuurhaard, ook net over de grens.

De brandweer vanuit Nederland en België rukten in groten getale uit om de drie vuurhaarden onder controle te krijgen. De Bergbosweg was vanuit beide richtingen afgesloten. Inmiddels is alles geblust en is de weg weer open. De oorzaak van de branden is nog niet bekend. Er is de afgelopen tijd vaker brand geweest in deze regio. Zo moest de brandweer afgelopen woensdag ook al uitrukken naar de Bergbosweg. Begin april was er een zeer grote brand in Budel-Dorplein.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.