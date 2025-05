Dronken vrouw rijdt tegen verkeersbord en vrachtauto, rijbewijs ingenomen

Een 54-jarige vrouw uit Son en Breugel reed maandagmiddag onder invloed van alcohol tegen een verkeersbord en een vrachtauto aan. Een andere weggebruiker volgde de vrouw tot aan haar huis en schakelde de politie in.

De politie is het huis van de 54-jarige vrouw ingegaan omdat het niet duidelijk was of de vrouw medische zorg nodig had. "De bestuurster werd thuis dronken aangetroffen en meegenomen naar het politiebureau", schrijven wijkagenten op Instragram.