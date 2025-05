Laatste wens van PSV-fan Harm (58) gaat in vervulling: 'Mooi, echt mooi'

Bij de huldiging van PSV zijn, dat was de laatste wens van Harm (58) uit Nuenen. Hij is ernstig ziek en daarom regelde de Wensambulance dat hij maandag het kampioensfeest kon meemaken. Samen met zijn broers beleefde Harm een bijzondere dag in Eindhoven. "We hebben foto's gemaakt met de spelers in de bus. Toen brak ik helemaal."

Harm en zijn twee broers zijn al PSV-supporter sinds ze zelf nog kleine jochies waren. En juist hún Eindhovense club werd afgelopen zondag voor de 26e keer landskampioen. Dat werd maandag gevierd en met dank aan de Wensambulance konden de drie broers daar bij zijn.