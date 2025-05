Automobilist zwaargewond door botsing tegen boom

Een auto is dinsdagochtend tegen een boom gebotst op de Eindsestraat in Dongen. De bestuurder raakte zwaargewond bij de crash en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere brandweerlieden en ambulancemedewerkers kwamen op de crash af. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht met ernstige verwondingen. De brokstukken van de crash liggen op de weg en de auto van het slachtoffer is zwaar beschadigd geraakt. De weg tussen Dongen en Tilburg is afgesloten. Er wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink