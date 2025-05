Boer Zoekt Vrouw-boer Martijn beschuldigd door dierenorganisatie

Wakker Dier is een procedure gestart tegen Boer Zoekt Vrouw-boer Martijn Smets uit Haghorst. De melkveeboer zou volgens de stichting voor dierenwelzijn kalfjes van elkaar isoleren en hiermee de wet overtreden. "De kalfjes zijn de dupe", vindt de stichting.

"Volgens de wet moeten kalfjes elkaar kunnen zien en aanraken. In het gunstigste geval kunnen deze kalfjes elkaar zien in tegenoverliggende hokken", schrijft Wakker Dier in een persbericht. De stichting vindt dat de jonge kalveren die dit seizoen in beeld komen te weinig ruimte hebben in de hokken voor fysiek contact.