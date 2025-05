Politie houdt vijftien mensen aan bij huldiging PSV

Vijftien mensen zijn maandag in Eindhoven aangehouden tijdens de huldiging van PSV. De aanhoudingen werden verspreid over de stad gedaan voor onder andere belediging, het afsteken van vuurwerk en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

Bij de rellen raakten veertien agenten gewond. Twee van hen werden door een diensthond gebeten en zijn in het ziekenhuis behandeld. Een agent is in de ambulance behandeld aan een wond in zijn gezicht. De anderen raakten lichtgewond door klappen en trappen die ze ontvingen en voorwerpen die tegen hen aan werden gegooid.