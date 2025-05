Grote auto, platte band: internationale actiegroep slaat toe in deze wijk

Actievoerders hebben maandagnacht meerdere banden van auto's leeg laten lopen in de wijk Koudenhoven in Eindhoven. Onder de ruitenwissers lieten ze een pamflet achter. Daarin schrijven de aanhangers van Tyre Extinguishers dat ze de banden leeg hebben laten lopen uit protest tegen 'belachelijk grote wagens.'

Het geluid van compressors is dinsdag overal in de wijk te horen. Ook op de oprit van Maarten Peters. Met hulp van zijn buurman is hij druk bezig om de voorband van zijn witte Audi weer op te pompen. "Ik kreeg vanochtend een berichtje van de buren. Die zagen dat mijn band leeg was en dat er een briefje onder mijn voorruit zat."

Dat briefje bleek van de actiegroep Tyre Extinguishers te zijn. Het begint met de woorden: 'Je zult wel boos zijn, maar het is niet persoonlijk. Jij bent niet het probleem. Je auto is het probleem.' Maar zo voelt het niet. "Mijn vrouw was in alle staten," legt Maarten uit. "Ik vind dit geen goede actie. Demonstreren is een grondrecht, maar blijf van andermans spullen af."

Maarten is zeker niet het enige slachtoffer van de actievoerders. Maxim Belooussov trof zijn beide Volvo's aan met een lege achterband. "Ik zag eerst het briefje onder mijn ruitenwisser en dacht dat het reclame was. Toen ik het las, zag ik pas dat ze de banden leeg hadden laten lopen."

Maarten is boos om de actie. Hij heeft een melding gedaan bij de politie. "Het is echt een stomme actie, heel vervelend. En ik heb al van zeker tien mensen uit de wijk gehoord dat hen hetzelfde is overkomen."

Tyre Extinguishers is een internationale actiegroep. Wereldwijd laten ze banden van SUV's en auto's met vierwielaandrijving leeglopen, omdat die te vervuilend zouden zijn. En SUV's zouden volgens hen bovendien meer dodelijke ongelukken met voetgangers veroorzaken dan normale auto's.

De actie zorgt voor veel verontwaardiging in de wijk. En er is ook wel angst, want in het pamflet kondigen de actievoerders aan dat ze nog een keer terugkomen. "Ik vind dit een verschrikkelijke manier van actievoeren en voelt me hier niet prettig bij", zegt Fatma Taskent zichtbaar aangeslagen. Zowel haar auto als die van haar man hebben een platte band. "Die stonden op onze oprit, maar ook daar waren ze dus niet veilig. "Misschien moeten we maar een hek gaan plaatsen. Ik voel me hier niet meer veilig door."