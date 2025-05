Complete wellness in tuinhuis verwoest door brand

In een tuinhuis aan de Industrieweg in Moergestel is dinsdagochtend rond tien voor twaalf brand uitgebroken. Een sauna, jacuzzi en complete buitenbar zijn door de brand verwoest.

Van het tuinhuis is na de verwoestende brand haast niets meer over. Net na het uitbreken van de brand woedde het vuur behoorlijk. Bij de verwoestende brand kwam ook veel rook vrij. Op het moment dat het vuur uitbrak, was er niemand in het tuinhuis. De eigenaren zouden op vakantie zijn. De brandweer kwam met voertuigen uit Oisterwijk, Berkel-Enschot en Tilburg op de brand af. Met twee blusvoertuigen en een hoogwerker wisten zij het vuur te blussen, maar kon schade niet voorkomen worden.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink