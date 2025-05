VVD-prominent Hans Wiegel overleden, hielp SP in Brabant aan de macht

Oud-VVD-leider Hans Wiegel is op 83-jarige leeftijd overleden. Wiegel was onder meer lid van de Tweede en Eerste Kamer en vicepremier in het eerste kabinet Van Agt (1977-1981). In zijn tijd als politicus en lang daarna was hij toonaangevend in de Nederlandse politiek en een idool van de rechterflank. Ook in Brabant liet hij zijn stempel achter: als formateur bracht hij het allereerste provinciale college met de SP tot stand.

Maar net zo belangrijk voor zijn succes, is dat hij het imago van de VVD wist te veranderen. De VVD werd onder Wiegel een echte volkspartij die 'de mensen in het land' aansprak en niet langer alleen een partij voor rijke mensen. Wellicht herkende hij die kwaliteit in 2011 ook bij de SP.

En dat was bijzonder. Niet in de laatste plaats omdat Wiegel zelf groot was geworden als tegenstander van links. Als oppositieleider tegen het linkse kabinet van 'Sinterklaas' Joop den Uyl zette hij de VVD op de kaart.

Mieke Geeraedts was destijds fractievoorzitter van de VVD in Brabant. "Onze partij was voor het eerst de grootste in Brabant. Daarvoor was dat altijd het CDA", vertelt ze. "We moesten een formateur voorstellen. Toen we daarover nadachten, kwamen we vrij snel bij Hans Wiegel uit."

Na drie weken onderhandelen presenteerden de partijen hun plannen. Tijdens de persconferentie was Wiegel zichtbaar trots op zijn resultaat. "Het is bijzonder dat er nu een coalitie is waarvan veel mensen zeiden dat hij er nooit zou komen", zei hij in 2011 tegen Omroep Brabant.

De socialisten mochten mede dankzij Wiegel aanschuiven, weet Geeraedts nog. "Hij zei tegen me: 'Je kunt over ze zeggen wat je wil, maar dit zijn oud-communisten. En als die iets zeggen, dan doen ze het ook.'. Bij de PvdA zat dat toch anders."

Dat zijn VVD het eens was geworden met de SP was opvallend, maar volgens de liberaal niet heel gek. "Je kunt zeggen: 'Dat programma van de SP is niet heel links'. Maar dat maakt niet uit, want ze hebben elkaar gevonden." Geeraedts had in de jaren daarna nog af en toe contact met Wiegel. "Hij vond het altijd heel leuk om te horen dat 'zijn' eerste coalitie zo goed geslaagd was."

Ze heeft het, net als veel andere rechtse Nederlanders, altijd jammer gevonden dat hij geen premier is geworden. "Ik had het hem gegund, ik denk dat hij het heel goed gedaan had", zegt ze. "Hij heeft de VVD gevormd met zijn manier van doen en zijn humor." Maar zoals Wiegel haar partij veranderde, doen nieuwe leiders dat nu ook. "Ik weet niet of hij nu nog heel blij zou zijn met wat de VVD doet."