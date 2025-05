Koolzuurlekkage in café, pand in uitgaanscentrum ontruimd

In de kelder van een café aan de Havermarkt in Breda is dinsdagmiddag een koolzuurlekkage ontstaan. Het pand in het midden van het uitgaanscentrum van de stad is ontruimd en de brandweer en politie zijn ingeschakeld.

"Waarschijnlijk lekt een van de koolzuurtanks", meldt de veiligheidsregio. Koolzuur is zwaarder dan zuurstof en blijft hangen waardoor het zuurstof in de kamer verdrijft. Om goed te kunnen ademen werkt de brandweer daarom met zuurstofmaskers in de kelder.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink