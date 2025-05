Meerveld vertrekt uit Tilburg: ‘Eerst Willem II in de Eredivisie houden'

Middenvelder Ringo Meerveld (22) vertrekt na dit seizoen vrijwel zeker bij Willem II. Maar eerst hoopt de geboren Bosschenaar de Tilburgers via de play-offs in de Eredivisie te houden: “We moeten er vol vertrouwen ingaan.”

David Kramer Geschreven door

Nadat Willem II zondag met 1-1 gelijkspeelde in Breda, was het lot voor de Tricolores zeker: nacompetitie spelen om in de Eredivisie te blijven. En dat dat voor Willem II lastig gaat worden, lijkt duidelijk. Op 22 december vorig jaar wonnen de Tilburgers voor het laatst in competitieverband. Ondanks de slechte reeks is Meerveld vastberaden: “Het is een andere competitie, dus we moeten er met vertrouwen aan beginnen. Al zijn we niet in de positie om iemand te mogen onderschatten.”

Woensdag speelt Willem II de eerste wedstrijd in de strijd om lijfsbehoud, uit bij FC Dordrecht. Mocht er over twee wedstrijden gewonnen worden dan wacht FC Den Bosch of Telstar in de finale. En laat FC Den Bosch nu net de vorige club van Meerveld zijn. “Dat zou leuk zijn", zegt hij over een eventuele clash met zijn oude club. "Alleen zijn wij en FC Den Bosch, daar nog lang niet.” Maar als hij mag kiezen voor een tegenstander? “Dan wel Den Bosch, al wil ik ze ook geen pijn doen.”

"Normaal gezien worden dit mijn laatste wedstrijden voor de club."

Meerveld is één van de betere spelers van Willem II dit seizoen en dus lijkt een vertrek uit Tilburg aannemelijk. “Normaal gezien worden dit mijn laatste wedstrijden voor de club”, zegt hij. Al is hij nog niet bezig met een nieuwe bestemming: “Nattuurlijk lees je dat er interesse is, maar als mijn zaakwaarnemer belt, zeg ik dat ik eerst wil focussen op het einde van dit seizoen en daarna kijken we wel.” Meerveld heeft een contract tot 2026 in Tilburg en dus is ook Willem II erbij gebaat hem deze zomer te verkopen. De aanvallende middenvelder wordt al langere tijd gelinkt aan FC Twente, waar topscorer Sem Steijn verkast naar Feyenoord en er dus een plekje op het middenveld vrijkomt. Over een overstap naar Enschede is de 22-jarige heel duidelijk: “Ik heb nog helemaal niks gehoord van FC Twente.”