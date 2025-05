NAC-trainer is trots op seizoen en gunt spelers nu een feestje

Veel ‘kenners’ waren er aan het begin van het seizoen zeker van: NAC gaat kansloos degraderen. Maar trainer Carl Hoefkens heeft met zijn ploeg het tegendeel bewezen en werd knap vijftiende. Dus blijft Eredivisie-voetbal behouden voor Breda. “Het voornaamste doel was direct handhaven met voetbal waar fans tevreden over kunnen zijn, dat is gelukt”, zegt hij.

David Kramer Geschreven door

Toch blijft de Belgische trainer kritisch: “Wij wilden heel graag 35 punten halen, daarin zijn wij niet geslaagd.” Maar ook in de 33 punten waarmee NAC vijftiende werd, ziet Hoefkens weer iets positiefs: “Je bent de beste nummer 15 van de laatste zes jaar.”

NAC promoveerde het afgelopen seizoen op wonderbaarlijke wijze via de play-offs naar de Eredivisie, nadat het in de Keuken Kampioen Divisie als achtste was geëindigd in het reguliere seizoen: “Iedereen schreef ons de laatste plaats toe en zei 'NAC is een vogel voor de kat'.” Met het Vlaamse spreekwoord bedoelt Hoefkens dat er weinig geloof was in NAC. Het succes is volgens hem te danken aan de fans en het team: "Samen hebben we dit prachtige verhaal geschreven. Iedereen mag enorm trots zijn op het steentje dat hij heeft bijgedragen.” Vervolgens benoemt hij werkethiek, rust en het juiste DNA binnen de club als belangrijke succesfactoren.

